Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un Göteborg’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik, ligdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Trabzonspor’daki geleciği merak konusu olurken, 34 yaşındaki yıldız isim için Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için Trabzonspor yönetiminin kapısını çaldı. Akşam’ın haberine göre, Arap ekibi 34 yaşındaki yıldız için Trabzonspor yönetimine 4 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Karadeniz ekibinin ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

4 Milyon Euro teklif ettiler.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Yıllardır beklenilen şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Trabzonspor, kadro düzenini bozmak istemiyor. Hamsik’e gelen teklifte ise Arap takımının daha fazla rakama çıkabileceğini iletmesine rağmen yönetimin kabul etmediği belirtildi.

TRABZONSPOR’UN KİLİT İSMİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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