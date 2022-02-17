Türkiye Gazetesi

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe’de Joachim Löw iddiası bir kez daha gündeme geldi. Sarı-Lacivertli takımın Alman hocayla imza aşamasına geldiği ve yeniden Mesut Özil’le çalışacağı iddia edildi.

MESUT ÖZİL VE LÖW YENİDEN AYNI TAKIMDA

Alman basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Joachim Löw ile imza aşamasına gelmiş durumda. Alman Milli Takımı’ndan sonra tekrardan Löw ile bir araya gelecek olan Mesut Özil, bambaşka bir kimliğe bürüneceği ve eski Mesut Özil'i futbolseverlere izleteceği belirtildi.

DİĞER ADAYLARDA GÜNDEM DE

Haberlerde ayrıca Fenerbahçe için bir başka hoca adayının da Jorge Jesus olduğu ve iki hocanın da şu anda işsiz olduğu ifade edildi.

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