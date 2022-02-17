Türkiye Gazetesi

13 Aralık’ta Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Luyindama’nın darbesiyle sakatlanan Muslera, üç ay sahalardan uzak kalmıştı. Ne zaman döneceği merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, üç ay aranın ardından topla çalışmalar başladı.

MUSLERA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarların eleştirilerine boğulan Galatasaray’da uzun süre sonra sevindiren haber geldi. Sakatlığı yüzünden 3 aydır sahalardan uzak kalan Muslera, geri döndü. Sarı-Kırmızılı ekip müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

YORUMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Galatasaray’ın yaptığı paylaşıma binlerce beğeni gelirken, taraftarlardan üst üste yorumlar geldi.

İşte gelen bazı yorumlar;

Galatasaray sportif direktörünü buldu: Sensibile dümende Galatasaray'ın patronu, Luis Campos’un da fikrini alarak, bir dönem Roma'nın scout ekibinde görev yapan İtalyan direktörde karar kıldı.

Galatasaray Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı! Türkiye’ye dönüyor Adı sürekli Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan Burak Yılmaz ters köşe yaptı. Milli futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmazın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalecisini bedelsiz renklerine bağlayacak Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve bir süredir eleştiri oklarının hedefine oturtulan kalecisi Berke Özer'in, sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.