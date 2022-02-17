Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da koronavirüs şoku, 2 futbolvunun testi pozitif çıktı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Alanyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Testi pozitif çıkan futbolcular zorlu mücadelede görev yapamayacak.



Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.



