Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşı karşıya geliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçının kadrosuna göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

PELKAS YİNE KANATTA

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Diego Rossi'nin yerine Dimitris Pelkas'ı tercih etti. Kartal, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluştu. Orta sahada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş şans aldı. Gol yollarında kanatlarda Dimitris Pelkas ve Bright Osayi-Samuel, ileri uçta ise Enner Valencia yer aldı.

Yedeklerde ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Çuha var.

KARTAL'IN AVRUPA'DA İLK MAÇI

İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını yaşadı.

İRFAN CAN SAKAT

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA kadrosuna alınmamıştı.

SERDAR DURSUN'A ÖZEL MASKE

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynana maçta elmacık kemiğini kırmıştı. Ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

MESUT'UN HASTALIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Slavia Prag maçında kadroya alınmadı.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, son idmanda takımdan ayrı salonda çalışmıştı.

SERDAR AZİZ ÜZDÜ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Karşılaşma öncesinde kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacının, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

OZAN TUFAN KADRODA

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya girdi. Son lig maçında tedbir amaçlı yer almayan Ozan, hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan maç öncesi son idmanda ise takımla çalışmıştı.

TARAFTLAR AVRUPA MAÇINA DA İLGİSİZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

ALTYAPIDAN 5 İSİM

Fenerbahçe'de altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi. Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu. Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'dan şans bekledi.

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