Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de geride bıraktığımız 25 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'a elenen Fenerbahçe, yarıştığı tek kulvar olan UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Son yıllarda yüksek koşu mesafesiyle hem Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken hem de ulusal ligini domine eden Prag, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GOL DEVRE SONUNDA

Maçta ilk gol tehlikesi 21. dakikada yaşandı. Holes'in yakın direğe gönderdiği şutu Altay çeldi, seken topta bir şut daha çıkartan Holes'in şutu dışarı çıktı. İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe kalesine kalabalık gelen konuk takımda direkten dönen şutu iyi takip eden Ibrahim Traore 45. dakikada attığı golle takımının devre arasına 1-0 önde girmesini sağladı.

RÖVANŞ HAFTAYA

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe önce Valencia ile direğe takıldı. 58'de takımın en iyisi Ferdi'nin asistinde Pelkas beraberliği sağladı: 1-1. Fakat sarı lacivertli defansın amatörce yaptığı yer ve adam tutma hatalarında önce Dorley, sonra da Lingr, Altay'ı mağlup etti. Ferdi'nin golü yok olmaya yüz tutan tur umutlarını biraz olsun yeşertti: 2-3. Rövanş 24 Şubat'ta oynanacak.

DIMITRIS PELKAS: ORADA SAVAŞACAĞIZ

Takımının ilk golünü atan Dimitris Pelkas, "Beraberliği sağladık ama sonra hatalarımızdan gol yedik" derken, "Gol attık ama skor 3-2 olmuştu. Deplasman golü kaidesi kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz, niye olmasın?" sözlerini kullandı.

"GOLLERİ HEDİYE ETTİK"

n Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir maçtı. Golleri hediye ettik. Bu durumu Prag'da değiştirebiliriz. Ben turdan umutluyum" derken sözleşme uzatma konusunda, "Menajerim ilgileniyor. Ben F.Bahçe'ye odaklandım, sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum" sözlerini kullandı.

ADALE SAKATLIĞI

Karşılaşmanın 40. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan F.Bahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae ilk yarıyı bitirse de maça devam edemedi. Maçın ikinci yarısına çıkamayan Kim'in adalesinde sertleşme olduğu öğrenildi.

ZAJC RÖVANŞTA YOK

F.Bahçe'de Miha Zajc, 7. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Sarı lacivertli futbolcu, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Ligdeki Giresun maçına göre on birde tek değişiklik yapan İsmail Kartal, Rossi'nin yerine Pelkas'a forma verdi.

DEĞİŞİKLİK GECİKTİ

Müsabakada dördüncü hakem olarak görev alan Matteo Marchetti, ikinci devrede sakatlandı. Marchetti'nin yerine oyuncu değişikliklerinde yardımcı hakem görev aldı. Slavia Prag'ın oyuncu değişikliği esnasında büyük bir karışıklık yaşanırken oyun bir süre durdu.

İSMAİL KARTAL: TURU GEÇEBİLİRİZ

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Onlar buldukları fırsatları iyi değerlendirdi ama biz net pozisyonları kaçırdık" derken, "Turu geçebileceğimize inanıyoruz. Rövanşta en iyisini yapmaya çalışacağız. Elimde sol bek yok. Ferdi'yi orada kullanmak zorunda kalıyoruz, aslan gibi de oynuyor. Yoksa önde kullanacağız" şeklinde konuştu.

YİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu. Slavia Prag'ın ilk golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Takımı ikinci yarıda sahaya çıkarken ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar bir tek Ferdi Kadıoğlu'na alkışla destek verdi.

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