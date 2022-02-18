Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın başında çıktığı beş maçtan üç mağlubiyet iki beraberlik alan Domenec Torrent için Göztepe mücadelesinin son şans olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul’da geldiğinde “Biz teknik direktörlerin bavulları hep hazır olur” diyen İspanyol çalıştırıcı karamsar tabloya rağmen uzun vadeli planlar yapıyor. Başkan Burak Elmas dün de İspanyol teknik adamla antrenman öncesi bir araya gelirken Göztepe maçının önemini altını çizip kendisine güvendiğini vurguladı.

SENSIBILE AÇIKLANDI

Torrent, Başkan Elmas’a “Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bir galibiyet takımda güveni yerine getirecektir” diye konuştu. Pasquale Sensibile’nin sportif direktörlüğe getirilmesinden memnun olduğunu belirten Torrent'in, Elmas’a, "Burada uzun süre kalmak istiyorum, planlarımı buna göre yaptım. Hatta önümüzdeki yılın kadro yapısını da kafamda oluşturdum" dediği öğrenildi. Bu arada sarı kırmızılı kulüp Sensibile’yi resmen açıkladı.

500 BİN DOLARLIK BİR SPONSOR DAHA

Galatasaray, dün kripto para borsası Bitget ile sezon sonuna kadar sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bitget, futbol ve basketbol takımlarında medya varlıklarında resmî kripto ortağı olacak. Cimbom’un kasasına ise bu anlaşma sayesinde 500 bin dolar girecek.

MALİ GENEL KURUL VAR

Galatasaray’da Burak Elmas yönetiminin geleceğini belirleyecek Olağan Mali Genel Kurul’un 26 Mart Cumartesi günü yapılacağı açıklandı. Başkan Elmas’ın erken seçim kararı almaması durumunda genel kurulda ibra edilmeme ihtimalinin olduğu kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray’dan heyecanlandıran Muslera paylaşımı! Yorumlar üst üste geldi Sivasspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Muslera, geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara katılan Uruguaylı kaleci, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Galatasaray ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı! Türkiye’ye dönüyor Adı sürekli Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan Burak Yılmaz ters köşe yaptı. Milli futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmazın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.