Türkiye Gazetesi

Kıvrak çalımlarıyla, yaptığı asistleriyle ve golleriyle kendisini izleyenleri âdeta büyüleyen Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme’nin bilimsel sırrı ortaya çıktı. Bordo mavili ekibin 2018 yılında İsrail ekibi Beer Sheva’dan 1,5 milyon avroya transfer ettiği Nwakaeme ile ilgili İsrailli bilim adamlarının tespiti oyuncunun başarısını ortaya koyuyor. Konyaspor maçında dört rakibine 13 saniye içinde tam altı çalım atıp ayakta kalan ve Visca’ya galibiyeti perçinleyen golün pasını veren Nwakaeme tez konusu olmuş.

YER ÇEKİMİNE KARŞI

Tel Aviv Üniversitesinden Dr. Haim Bilon, o dönemde Nijeryalı oyuncunun vücudunun esnekliğinin sırrını şu şekilde anlatmış: Sahip olduğu vücut yapısı, özellikle yüksek hızlarda yapılan hareketler sırasında ortaya çıkıyor. Bunu çıkaran ise kasın elastikiyet (esneklik) özelliklerinin ortaya çıkardığı kuvvet. Yer çekimine karşı yapılan hareketlerde, yere temas eden ektremitenin yapısında bulunan kas liflerinin boyu uzuyor. Güç kazanımı yer çekimine karşı koyacak türde hareket hızının arttığı fiziki aktiviteler sırasında ön plana çıkabiliyor...

YUNAN SAĞ BEK Mİ GELİYOR?

Trabzonspor’un Olimpiakos forması giyen sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgilendiği iddia edildi. Caiciomercato’nun haberine göre 24 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda takımından ayrılacak. Athanasios ile İtalyan ekibi Monza’nın yanı sıra Trabzonspor’un ilgilendiği belirtildi.

SORLOTH BİN PİŞMAN

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Sörloth, Leipzig’den sonra Real Sociedad’da da aradığını bulamadı. İspanyol basını Norveçli futbolcunun kendisini en rahat hissettiği Trabzonspor’a dönebileceğini ileri sürdü. Sörloth, Sociedad’da 27 maçta sadece 5 gol atabildi.

Trabzonspor'da 2 oyuncu korona oldu Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor’un 34 yaşındaki yıldızı Marek Hamsik’e çılgın teklif! Trabzonspor’daki performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Marek Hamsik için Suudi Arabistan’dan teklif geldiği ortaya çıktı. Adını açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, 34 yaşındaki yıldız isim için Trabzonspor’a 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.