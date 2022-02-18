Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında evinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 83'üncü dakikada takımının ikinci golünü kaydeden genç futbolcu, rövanş için umutlarının olduğunu söyledi.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Zor bir maça çıktıklarını belirten Ferdi, "Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. İlk yarıda işleri zorlaştırdık, çok fazla uzun top oynadık. Kolay goller yedik. Beraberliği yakaladık ama tekrar yenik duruma düştük. Bu durumu önümüzdeki hafta değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Prag'daki maç için umudumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Kadıoğlu, “Kontratımı menajerim takip ediyor, ben Fenerbahçe’ye odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 83'üncü dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti

"BENİM İÇİN POZİSYON FARK ETMEZ"

Oynadığı pozisyon ile ilgili konuşan Kadıoğlu, "Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe turu ateşe attı Çek ekibi Traore ile öne geçti. Ferdi'nin büyük çabasıyla getirdiği topu Pelkas ağlara bıraktı, Kanarya umutlandı. Fakat defansta amatörce hatalar yapan sarı lacivertli takım Dorley ve Lingr'in golleriyle şoku yaşadı. Bir daha sahne alan Ferdi bu defa kendi attı, umutları yok olmaktan kurtardı

Fenerbahçe’de Joachim Löw dönemi başlıyor! Mesut Özil son noktayı koyacak Fenerbahçe Alman teknik direktör Joachim Löw'le imza aşamasına gelmiş durumda. Bu duruma ise en çok Mesut Özil’e yaramış durumda. Alman basınında çıkan haberlere göre, dünya yıldızı Mesut Özil’in deneyimli hoca Joachim Löw ile bambaşka bir kimliğe bürüneceği adeta küllerinden yeniden doğacağı belirtildi.