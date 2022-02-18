Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda gösterdiği performansla izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genç yetenek, sarı lacivertlilerin Slavia Prag'a 3-2 kaybettiği maçta görev bulduğu son 15 dakikada alkışları topladı.

YİNE KATKI VERDİ

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Arda Güler, toplamda 21 kez topla buluştu. 12 pas deneyen ve hepsinde de başarı sağlayan 16 yaşındaki genç yetenek, 4 kez topla mesafe kat etti ve 3'ünü başarıyla tamamladı. 5 kere ikili mücadeleye giren ve 4'ünü kazanan Arda, 1 asist ve 2 gollük pas verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında gole ihtiyacı olduğu dakikalarda genç Arda oyuna girmiş ve kritik bir asist yapmıştı. Zajc'a asist yapan Arda, bu kez Avrupa'da Ferdi'yi besledi.

70 DAKİKADA 2 ASİST

Slavia Prag karşılaşmasında oyuna girerken taraftarlardan büyük alkış alan Arda, bu sezon toplamda 70 dakikaya yakın süre aldı ve ikinci asistini yapmış oldu.

Fenerbahçe turu ateşe attı Çek ekibi Traore ile öne geçti. Ferdi'nin büyük çabasıyla getirdiği topu Pelkas ağlara bıraktı, Kanarya umutlandı. Fakat defansta amatörce hatalar yapan sarı lacivertli takım Dorley ve Lingr'in golleriyle şoku yaşadı. Bir daha sahne alan Ferdi bu defa kendi attı, umutları yok olmaktan kurtardı

Fenerbahçe'de sürpriz aday Mircea Lucescu Gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışında gündeme gelen yeni ismin Mircea Lucescu olduğu iddia edildi.