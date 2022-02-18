Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni sözleşme görüşmelerine devam ettiği Ferdi Kadıoğlu için bomba bir iddiama gündeme atıldı. 22 yaşındaki genç yetenek için Beşiktaş’ın da devrede olduğu oyuncuyu kendi renklerine katmak istediği ortaya çıktı. Akşam’da yer alan habere göre Fenerbahçe’ye imza atmadan önce Hollanda 2. Lig’de oynayan genç yıldızın transferi için Beşiktaş’ın yoğun çaba harcadığı ancak Fenerbahçe’ye kaptırdığı oyuncunun Kartal’ın tekrar gündemine girdi.

FERDİ KADIOĞLU AÇIK KAPI BIRAKTI

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme görüşmeleri hakkında, "Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ferdi, Türkiye'de başka takımda oynayıp oynayacağının sorulması üzerine ise net bir cevap vermeyip açık kapı bırakarak, "O konuda top menajerimde. Ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım." dedi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken, siyah beyazlı takım için iddiaları kuvvetlendirmiş oldu. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan genç yıldız için Beşiktaş girişimlere başladı. 1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 90 maçta 9 gol 11 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti.