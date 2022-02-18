Türkiye Gazetesi

Hakan Dede ile Top Sende programına katılan Ömer Faruk Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik eleştirileri değerlendirdi.

TÜRK FUTBOLCULAR NEDEN KOŞAMIYOR?

"Kulüp başkanları, taraftar, yöneticiler ‘takımın sahadaki performansı’ndan önce hakem ve VAR’ı konuşuyor." diyen Ünal, bu durumun futbolda dikkatleri başka yöne dağıttığına dikkat çekti. Adana Demirspor- Beşiktaş maçındadan örnek veren Ünal, "Saha da en fazla koşan adam 39 yaşındaki Atiba. Şu fotoğraf bizim Türk futbolunun seviyesini gösteriyor. Bizim futbolcular 60 dakikada bittiler, tükendiler. Demekki idmanlar doğru yapılmıyor, kamplar doğru yapılmıyor, sezon hazırlıkları yeterli değil. Neden bizim futbolcularımız çabuk sakatlanıyor? Neden hemen yoruluyorlar, neden ayakta kalamıyorlar, neden koşamıyorlar?" dedi.

'Hakemi konuşmak, VAR’ı konuşmak kolay geliyor.' diyen Ünal, "Futbolu konuşalım, lig neden bu halde onu konuşalım. Hakemden, VAR’dan önce futbolcuların performansı konuşulmalı. Ne eksik bunlar tartışılmalı." dedi.

HAKEMLERİN KİMYASI BOZULDU

Özellikle Spor Toto Süper Lig takımlarının Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında son günlerde artan eleştirilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Tabi ki hakemlerimiz hata yapıyorlar. Fakat bunun sadece hakemlere yüklenmesi doğru olmaz. Ülkemizde son dört aydır hakemlik ne yazık ki kötü yönetiliyor. Türkiye'de hakemden önce, hakemi ve hakemliği yöneten kişilerde problem var. Haftalık hakem görev dağıtımına baktığımızda görüyoruz ki bazı hakemler haftalardır maç almıyor, bazı hakemler var ki hatalı performans sergilediği halde üst üste maç alıyor. Bu ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu. İmtiyazlı hakemler ve imtiyazlı kulüpler olduğu müddetçe bu işin içinden çıkamazsınız." şeklinde konuştu.

FEDERASYONDA DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görev süresi hakkında ise, "Türkiye Futbol Federasyonu üç yılını dolduruyor. Milli maçlarda alınacak sonuçlar federasyonun görev süresini belirleyecek etkenlerden bir tanesi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu son üç ayda üç yıl kadar yıprandı. Özellikle kulüp başkanları ile mesafeli olunması gerektiğine inanıyorum. Bir kulüp başkanının Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile kolayca iletişime geçebilmesi çok sağlıklı bir ortam oluşturmuyor. İnsanların güveni kalmıyor. Bu da ülkemizde hakemliğin iyi yönetilmediğini düşündürüyor. Kulüpler istedikçe istiyor, meydanı boş bulan kulüp başkanları istediği gibi at koşturuyor.

Bütün kulüpleri mutlu edemezsiniz, bu yüzden her zaman dik durmaları gerekiyor. MHK'nın ve dolayısıyla federasyonun yönetimine tekrardan saygı duyulması için bu durumun acilen düzeltilmesi gerekir" diye konuştu.

"SÜPER LİG TV'NİN SAĞLIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, 'yeterli teklifi alamazsak Süper Lig Tv' yi kurarız' sözlerini de değerlendiren Ünal şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezon maçlarının özümüzdeki Ağustos ayında başlayacağını varsayarsak böyle bir kalkışmanın çok uygun olmayacağını, gerekli alt yapının bu süre içerisinde oluşturulamayacağını düşünüyorum."

Son yıllarda Türk futboluna kazandırılmış modern statların bile kulüpler tarafından yeterli oranda doldurulamadığını, ülke futbolunun ekranlarda dahi eskisi kadar ilgi görmediğini dile getiren Ünal, Süper Lig TV projesinin federasyonun tarafsızlığını da olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi.

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