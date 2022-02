Türkiye Gazetesi

Bir tabiat harikası…

Yılın neredeyse 300 günü güneşli…

İklim ılıman, manzara harika, gezilecek tozulacak yerler bol… Toplam 1.250 kilometrelik kara yolu ağının yaklaşık 700 kilometresi bisiklet sürüşü için tasarlanmış…

Turizmi ona göre dizayn etmişler, ‘bisiklet dostu’ oteller kurmuşlar… Hava yolu şirketleri bisikletlerden ekstra para almıyor…

Her yıl 350 bine yakın profesyonel, yarı profesyonel, amatör bisikletçi akın ediyor… Geliyor, haftalarca kamp yapıyor, yarışıyor… Bisikletli bir turistin günlük harcadığı para ortalama 150 avro…

Sırf bisiklet turizminden kazanılan yıllık gelir 500 milyon avro…

Bisiklet turizminin, Avrupa’da yıllık cirosu 52 milyar avro…

Müthiş değil mi?

Neresi burası; maalesef Mayorka…

Akdeniz’in ortasında İspanya’ya bağlı bir ada şehri… Peki, bizde niye olmasın? Hiç değilse beşte biri…

İşte bu fikirden yola çıkan bir organizasyon Tour of Antalya…

Bir diğer adı Tour of Heaven; Cennet Turu…



Dünyanın en büyük tünel akvaryumlarından biri olan Antalya Aquarium, bisikletçilere unutulmaz bir hatıra yaşattı. Bir balık adam, dev akvaryumda bisiklet sürüşü yaptı.

Deniz, kum, güneş… Tarih, doğa, kültür… Heyecan, macera, adrenalin… Aşk, tutku, mutluluk… Ne ararsan var Antalya’da…

Her ne kadar parlak güneşi, yeşili ve mavisiyle resmedilse de kış turizmine de oldukça yatkın. Mayısın sonlarına kadar zirvelerinde beyaz gelinliğini üzerinden çıkarmayan Toroslar, aşağıda denize girenlere gülümsüyor.

UCI 2.1 kategorisinde

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi Tour of Antalya’nın…

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları 2022 takviminde 2.1 kategorisine yükselen Tour of Antalya, devlet - özel sektör iş birliğiyle düzenlenen en büyük spor organizasyonu konumunda.

Toplam 100’e yakın başvuru içinden ancak 23 takım seçilerek alındı. 161 sporcu pedal bastı dört gün boyunca.

İlk gün Side’den start aldı yarış. Antik şehrin kucağında, tarihe yolculuk… Düden şelalesinin yanından akıp giden 144,5 kilometrelik zorlu bir yarış…

Bir sonraki gün turun ‘kraliçe etabı’ vardı. Kemer’den pedal basan sporcular doğa harikası Olimpos’a tırmandı, Antalya’da finişi gördü.



Dört gün süren keyifli ve bir o kadar da zorlu yarışı Norveç merkezli Uno X takımının Danimarkalı sporcusu Jacop Hindsgaul zaferle noktaladı…

UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

Üçüncü gün Aspendos Antik Tiyatrosu bütün ihtişamıyla karşıladı bisikletçileri. Finiş noktası ise bir başka büyülü mekân Termessos’taydı. Güllük Dağı Millî Parkında yer alan 1.050 metre yükseklikteki antik kente tırmanmak gerçekten hayranlık uyandıracak bir çabayı gerektiriyordu. Takım araçlarının, lojistik destek ekiplerinin birinci viteste çıkabildikleri yere pedal basmak…

Zorlu yarışın son etabı bir başka sürprizle başladı; Antalya Aquarium ev sahipliği yaptı önce misafirlerine. Dünyanın en büyük tünel akvaryumundaki serbest geçiş, sporculara unutamayacakları harika bir görsel şölen sunuyordu. Tur, unutulmaz görüntüler ve harika izler bıraktı hem izleyenlerde hem de yarışanlarda…

BİR MARKA DOĞDU

Dünyada bir ülkeyi spor turizmi ile tanıtmanın en iyi yöntemi açık hava organizasyonlarının görüntülerini servis edebilmektir. Siz yarışın heyecanı yanında şehrin güzelliklerini gösterdiğiniz zaman seyirci onu izler. Biz de bu çekimlerle Antalya’nın güzelliklerini bütün dünyaya taşımayı düşündük, amacımıza da ulaştık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra Türkiye’de ikinci bir marka daha doğdu. 10 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor olacağız.”

BİSİKLET RUHU OLUŞTU

“Antalya’da futbol turizminde, golf, teniste iyiyiz, ekstrem sporlarında da iyi işler var. Biz kış turizmini nasıl hareketlendiririz diye planlama yaparken Akra Otellerinin sahibi Haydar Barut’a projeyi anlattım, hemen ‘Tamam’ dedi. Sonra diğerleri geldi. Valilik ve Belediye sahiplendi. Amacımız; Antalya’yı ve ülkemizi bir bisiklet destinasyonu hâline getirmek, Mayorka gibi ileride amatörlerin de kullanacağı rotaları oluşturmak. Antalya’da bisiklet ruhu ortaya çıktı...”

DÜNYA TURU İZLEDİ

Bu tip organizasyonları dünyaya tanıtmanın olmazsa olmazı naklen yayındır. En zorlu yayınlardan biri de bisiklet yarışları… Yol uzun, zaman uzun, yayın uzun… Bisikletçilerin arasında dolaşan motosikletçilerden birinin arkasında omzunda dünyanın ağırlığı yarışı çeken bir kameraman… Havada dolanıp duran helikopterden yapılan çekimler… Bir taraftan yarışın heyecanını ekranlara yansıtacak, bir taraftan da şehrin tarihî ve doğal güzelliklerini sergileyecek… Bu yılki yarışı TRT Spor Web TV, D-Smart, Sports TV ve S Sport’un yanı sıra CBC Sport (Azerbaycan), Horizon (İtalya), Eclat (G. Kore), Varzih (Tacikistan), Q Sport (Kazakistan), Uzresport (Özbekistan) gibi kanallar hem ekranlarından hem de dijital platformlardan bütün dünyaya servis etti.

