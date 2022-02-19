Türkiye Gazetesi

2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları yayın haklarının devri için düzenlenen ihalede dün ikinci teklifler alındı. Aracı firma Deloitte tarafından toplanan teklifler pazartesi günü TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu’na sunulacak. Zarfların açılmasının ardından komisyonun olumlu veya olumsuz kararını açıklaması bekleniyor.

FAVORİ beIN SPORTS

İhale komisyonunun, teklifleri yetersiz bulması durumunda ihaleyi iptal etme yetkisi bulunuyor. Ana pakete talip olan beIN Sports'un 2 milyara yakın teklifini, 2,5 milyar liraya çıkardığı kulislerde konuşuluyor. Kulüplerin beklentisi ise 2,8 milyardı. Masadaki diğer alternatiflerden biri ise Süper Lig TV. Buna göre kulüpler kendi dekoderlarını kendileri satarak yayın gelirini yükseltmeye çalışacak.

İLK 15 TEHLİKEDE

Türk futbolu Avrupa’da aradığı sonuçları bir türlü alamıyor. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 16’ncı sıraya geriledi. İlk 15'e giremezsek Avrupa'daki takım sayımız 5’ten 4’e düşecek. Bu durumda tek takım Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak. Ayrıca Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyecek Türkiye’nin diğer üç temsilcisi Konferans Ligi’nde yer alacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir’den yayın ihalesi açıklaması! Süper Lig yayın ihalesi için verilen teklifler tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. Kulüplerin önerisi üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Medya kuruluşlarına süre verdik. Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamasak Süper Lig TV'yi kuracağız" açıklamasında bulundu.