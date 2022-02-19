Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Özellikle bu sezon görev aldığı her mevkide yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği konusunda Fenerbahçe camiasına endişe hâkim. Millî takım tercihini Türkiye’den yana yapınca önemi daha da artan Ferdi, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için sunulan teklifleri henüz kabul etmiş değil. Görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Ali Koç’un sunduğu başarı bonusları hariç yıllık 18 milyon liralık teklife olumlu bir cevap gelmedi. Başta Premier Lig olmak üzere Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Ferdi için Trabzonspor da devrede.

KALE HARİÇ HER YERDE

Slavia Prag maçında bir gol, bir asistle yıldızlaşan Ferdi “Türkiye’de başka takımda oynamam diyebilir misin?” sorusuna “Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe’ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim” cevabını vermekle yetindi. Ferdi bu sezon tam yedi farklı pozisyonda görev aldı. Üçlü sistemde orta sahada sağ ve sol oynayan, Ferdi, dörtlüde sağ açık, sol açık ve 10 numara mevkiinde görev yaparken. Sağ bek ve sol bekte de başarıyla forma giydi.

ÇEKLER MEST OLDU

Çek basınından Eurozpravy, Slavia Prag’ın 3-2’lik galibiyeti sonrasında ‘Slavia, İstanbul’daki gürültülü atmosfer önündeki mücadeleyi kazanmasını bildi. Eksik takım ve yardımcı antrenör beklenmedik derece harika bir sonuç elde etti’ ifadelerini kullandı.

ALTAY'A GELDİLER FERDİ'Yİ BEĞENDİLER

Fenerbahçe’nin, Slavia Prag ile oynadığı mücadelede kaleci Altay Bayındır’ı takip eden Ajax’ın scout’ları, Ferdi Kadıoğlu’na hayran kaldı. Amsterdam ekibinin genç yıldızla görüşme ayarlamak istediği belirtildi.

NAZAR DEĞMESİN

Slavia Prag maçında kısa süre sahne alan Arda Güler, yaptığı asistin dışında, klas hareketleriyle de alkış aldı. Yönetimin üzerine titrediği 16 yaşındaki Arda’yla hem teknik heyet hem de takımın yıldızları yakından ilgileniyor. Genç yıldızın hayali, uzun yıllar Fenerbahçe’de oynamak.

SAKATLIK RAPORU

Fenerbahçe tedavileri devam eden oyuncularıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Novak, Gustavo ve İrfan Can’ın fitness ve bireysel saha çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Mesut da henüz tam hazır değil. Slavia maçında adale sertleşmesi yaşayan Kim’in ise Hatay maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile anlaşması bitecek olan Ferdi Kadıoğlu’na sürpriz talip Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun talipleri artıyor. Son açıklamasıyla açık kapı bırakan Kadıoğlu, taraftarları heyecanlandırdı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme açıklaması Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, "Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.