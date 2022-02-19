Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’a üç buçuk yıllık aranın ardından geri dönen Bafétimbi Gomis, takımın durumundan hayli rahatsız. Arkadaşlarına ağabeylik yapma görevi üstlenen yıldız oyuncu saha içi performansını artırmak için de harekete geçti. İdman sonrasında ekstra çalışmalara başlayan 36 yaşındaki oyuncu, her gün yaklaşık bir saat ferdî çalışma yapıyor. Kendi antrenör, fizyoterapist ve doktorunu yanında İstanbul’a getiren Gomis “G.Saray iyi bir durumda değil ve bu beni çok mutsuz ediyor” ifadelerini kullandı.

"ORTAK AMAÇ İÇİN"

Öte yandan Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi. Sensibile “Burada olmaktan oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz” diye konuştu.

MORUTAN TRANSFERİNDEN

Sezon başında transfer edilen Olimpiu Morutan için Romanya’dan haber var. FCSB Başkanı Becali “Galatasaray hâlâ Morutan’ın parasını ödemedi. Ödeme gelirse ben de Botoşani Kulübü’ne payını vereceğim” dedi. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu 3,5 milyon avroya transfer etmişti, bu ücretin yüzde 9’u Botoşani’nin.

ÜÇÜNCÜ YERLİ ARANIYOR

Domenec Torrent, Göztepe deplasmanında kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Kerem ve Emre’yi ilk on birde oynatmayı planlayan İspanyol teknik adam üçüncü yerliyi belirlemeye çalışıyor. Torrent Cicaldau’yu öne atıp Pulgar’ın yanında Berkan’a forma verebilir.

Gomis'ten ipucu gibi hamle: Okan Buruk'u takibe aldı Galatasaray, beklediği verimi alamadığı Torrent ile yollarını ayırmayı planlıyor. İspanyol teknik adamın yerine kimin geleceği tartışılırken, sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Gomis'in sosyal medya hesabından Okan Buruk'u takip ediyor olması dikkat çekti.

Gomis de krizi dahil oldu! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı dikkat çekti Galatasaray’a transferiyle gündemden düşmeyen Gomis, takımı moral yemeğine götürdü. Gomis tarafından düzenlenen yemek etkinliğine Fatih Terim ile Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılan Mert Çetin’de katılınca ortalık bir birine girdi. Yemekten paylaşılan kareler sosyal medyada gündem oldu.