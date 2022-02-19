Türkiye Gazetesi

Düzenlediği basın toplantısında genç ağırlıklı kadro ile yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, takıma birkaç deneyimli oyuncuyu katmak istiyor. Planlamada ise maaşları yüksek bulunan eldeki oyuncuları göndererek maliyetleri düşürmek. Ardından ise deneyimli birkaç oyuncuyu kadroya katıp gençler ile harmanlanmış bir takım oluşturmak.

HUCÜM HATTI BELİRLENDİ

Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirledi bile. Yeni sezonda hücum hattı için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını açıklamasını bekliyor. Bir diğer hedef ise 3’üncü kez dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Aboubakar’ın da geri dönme noktasına istekli olduğı belirtildi.

TALİSCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Dünya yıldızı Pjanic’in beklentilerin aşağısında performans göstermesi, gündeme Talisca isminin gelmesine neden oldu. Yönetim Talisca için de masaya oturmuş durumda. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

Yönetim transferleri için harekete geçti.

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi eksik çok Beraberlik serisine son vermek isteyen siyah beyazlılarda Batshuayi cezalı, Larin, Pjanic, Rosier, Rıdvan ve Oğuzhan sakat. Karaveli ilk 11’i oluşturmakta oldukça zorlanıyor

Beşiktaş yönetiminin, Karaveli için tavrı net Son üç maçta alınan üç beraberliğin ardından genç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler ise sezon sonuna kadar değişiklik istemiyor

Canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrası katıldığı programda siyah beyazlıların yeni teknik direktörünü "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadeleriyle duyurdu.