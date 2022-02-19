Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Konyaspor kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 4-4 beraberlikle biterken, futbolcular birbirlerine girdi. Maçın son anlarında çıkan gerginlik saha dışına da taşındı.

TRİBÜNLERLE TARTIŞTI

Maçın 87’inci dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Hadergjonaj bir pozisyon sonrası Konyasporlu futbolcularla tartışma yaşadı. Ardından tribünlerle diyaloğa giren futbolcu bir anda fitili ateşledi. Sahada gergin anlar yaşanırken oyun bir süre duraklatıldı.

KORİDOR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Konyaspor uzatmalarda kazandığı son saniyesinde atığı penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde yaşanan gerginlik koridorlara taşındı. İki takımdan bazı futbolcular arasında gerginlik çıktı. Arbedenin çıkmasıyla güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Ortaya çıkacak kamera görüntülerinden sonra nasıl yaptırım uygulanacağı belli olacak.

Saha içindeki gerginlik koridorlara taşındı.

“ÇOK YANLIŞ, ÇİRKİN BİR HAREKETTİ”

Yaşanan gerilimin ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Soyunma odasına girerken, Serkan Reçber hakemle pozisyonu değerlendirirken, Sehic'in yaptığı hareket, burada ortamın gerilmesine neden oldu. Çok yanlış, çirkin bir hareketti. İnanılmaz olaylar oldu" ifadelerini kullandı.

Fırtına şampiyonluğa koşuyor! Trabzonspor 2-1 Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u evinde 2-1 ile devirdi ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Trabzonspor'un misafiri Konyaspor: Tamam mı, devam mı? Lider bordo mavililer, kazanırsa (maç fazlasıyla) en yakın rakibi ile farkı 12 yapacak, büyük avantaj sağlayacak. Konyaspor'un galibiyetinde ise şampiyonluk yarışında heyecan çok artacak.

Haftanın hakemleri açıklandı: Trabzonspor-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren lider Trabzonspor ile kendisini en yakın rakibi Konyaspor arasındaki oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.