Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, yeni imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıtan yıldız golcü, yeni tarzıyla ilk antrenmanına çıktı.
BALOTELLİ YENİ TARZIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Adana Demirspor’un dünya yıldızı Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı. Küulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, beğeni yağmuruna tutuldu. Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
Balotelli'nin eski imajı
Balotelli'nin yeni saç stili.
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