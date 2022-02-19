Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, istifa etti. Tecrübeli hoca dün akşamki 2-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasının ardından yaptığı konuşmada istifa mesajını vermişti.

“BENİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER”

Hamzaoğlu maçın ardından, “Bizi istifaya davet ettiler. Nasıl göreve davet ediliyorsak, istifaya da davet edilebiliriz. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa üstümüze düşeni çekinmeden yaparız" açıklamasını yapmıştı.

İSTİFA ETTİ

Deneyimli teknik direktör bugün yönetime istifasını sundu. Rizespor'da yeni teknik direktörlüğe kimin geçeceği merak konusu oldu.

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