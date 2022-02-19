Spor Toto Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin futbolcuları hakemin ilk düdüğüyle 20 saniye boyunca hareketsiz bir şekilde durdu.
20 SANİYE BOYUNCA HAREKETSİZ KALDILAR
Yeni Malatyaspor futbolcuları hakemin ilk düdüğüyle oldukları yerde hareketsiz bir şekilde bekledi. Yedek kulübesindeki oyuncularda kol kola girerek destek verdi. Antalyaspor'un futbolcuları da bu süre boyunca top çevirdi.
Yedek kulübeside destek verdi.
NEDENİ BELLİ DEĞİL
Protestoların nedeni belli olmazken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların aylardır maaş alamadığı ve sosyal medyada futbolcuların bu sebeple yönetime yönelik protesto gerçekleştirdiği iddia edildi.
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