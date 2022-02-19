Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası kapsamında karşı karşıya gelen Beşiktaş- Altay maçında gülen taraf siyah-beyazlı takım oldu. Ev sahibi Beşiktaş rakibini, karşılaşmanın 64. dakikasında Vida’nın attığı golle devirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR- İLK YARI

12. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel’in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi.

23. dakikada Teixeira’nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan’ın plase vuruşunda top kaleci Lis’te kaldı.

31. dakikada verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira’nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

İlk yarıda gol sesi gelmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

58. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Vida’nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

69. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada sol tarafta topu alan Ghezzal’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Altay savunmasının uzaklaştırdığı top önünde kalan Teixeira’nın vuruşunda top bir kez daha direğe çarptı.

74. dakikada orta alandan atılan uzun topla ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Teixeira’nın şutunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.

87. dakikada ceza sahası içine açılan ortada Wellinton’un indirdiği topa Bamba’nın ıskalaması sonucu meşin yuvarlak Kappel’in önünde kaldı. Kappel’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Beşiktaş'ta 3 maç sonra kazandıran gol Vida'dan geldi.

GOLÜ VIDA ATTI, KAPTAN NECİP ANONS EDİLDİ

Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Vida’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal’ın kullandığı kornerde kafayı vuran Hırvat stoper takımını 1-0 öne geçirirken, Vodafone Park’ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal’ın ismi açıklandı. Yapılan anonsun ardından bu hata düzeltilirken siyah-beyazlılar da öne geçmenin mutluluğunu yaşadı. Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir’de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021’den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

MAÇTAN ANEKTODLAR

Stat: Vodafone

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx, Welinton xx, Vida xx, Umut xx, Necip xx, Josef xx, Ghezzal xx, Teixeira xx, Kenan xx, Güven xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Björkander xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Zeki xx Thaciano xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Pinares xx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Cihan, Naderi, Ceyhun Gülselam, Ahmed Rayyan, Bamba, Tolga, Poko, Paixao, Eren

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

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