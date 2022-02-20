Türkiye Gazetesi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "2019'da olduğu gibi 2023 yılında da Salon Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi." denildi.

Açıklamada ayrıca milli sporcuların Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 5 ferdi ve 5 takım olmak üzere 10 madalyaya kazandığı hatırlatılarak, bugüne kadar bir Avrupa şampiyonasında en çok kazanılan madalya sayısına ulaşıldığı da vurgulandı.

Mete Gazoz: 4-5 altın madalya daha almayı hedefliyorum 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, yeni hedeflerini anlattı.

Mete Gazoz gözünü ikinci olimpiyat altınına dikti: Şimdi hedef Paris! Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Gazoz, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da birinci olup okçuluk tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum" derken, baba Metin Gazoz ise "Mete’nin uzun vadeli hedefi Naim Süleymanoğlu’nun rekorunu egale etmek" ifadesini kullandı.

'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirve Mete Gazoz'un Türkiye Gazetesi Spor Servisi'nin 'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirveye Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz çıktı. Tokyo’da tarih yazan millî sporcumuz, ülkemize ilk defa okçulukta olimpiyat madalyası kazandırdı.