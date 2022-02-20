Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üç haftalık beraberlik serisine son vermek için Beşiktaş'ın karşısında belki de en ideal rakip vardı. Siyah beyazlıları yendikten 16 hafta sonra ilk galibiyetini sahaya çıkmadan bir maç önce alan Altay... Ama eksikleri çok olan Beşiktaş bir türlü organize hücum yapamadı. Kilidi açmak için Teixeira ve Ghezzal'ın ekstra işlerine ihtiyaç duyuyordu siyah beyazlılar ama iki oyuncu da markajdan çıkamayınca alternatif üretilemedi.

SİHİRBAZLIK ARANDI

Sahada fark oluşturan tek isim olarak Güven dikkat çekti. Ghezzal'ın geçen sezonda kalan sihirbazlık gösterilerinden birine ihtiyaç duyan Beşiktaş ilk yarıdaki oyunuyla hiç umut vermedi. Altay ne savunmayı ne de orta alanı rahatsız eden bir oyun ortaya koymadı. Sadece kapandı İzmir ekibi. Beşiktaşlı taraftarların ilk yarının son düdüğüyle beraber takımlarını tribüne çağırarak destek olması oyunu etkiledi.

ÇİLİNGİR VIDA

Beşiktaş'a düşen bu kalabalık savunmayı bir şekilde delmekti ama çilingir gerekiyordu; o da stoperden çıkıp gelen Vida oldu. Beşiktaş böylece sahasında 298 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Ghezzal'ın üç defa 'al da at' dercesine verdiği paslar heba oldu. Beşiktaş için beklediğinden çok daha zor geçen karşılaşmadan çıkarılan üç puan kalan haftalar için büyük moral oldu.

DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli maçın son anlarında büyük gerilim yaşandı. Bitiş düdüğüyle birlikte aldığı rahat nefes kameralara yansıyan siyah beyazlı çalıştırıcı, "Oyuncularımız büyük takım reaksiyonu gösterdi" derken, "Üç maçtır berabere kalıyorduk. Yine net pozisyonlarda doğru vuruş sıkıntısı yaşadık. Pozisyonlarımız var, yine direkten dönen toplar var. Merkez orta sahayı elimizde tuttuk. Fakat ikinci golü bulsaydık daha farklı bir galibiyet olurdu. 18 topumuz bu sene direkten dönmüş. Ne derim? Biraz daha dikkat derim. Direğe değil, kaleye vurmakta fayda var. Bizim de maçlarımız direkten dönüyor" sözlerini kullandı.

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