Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Hatay maçına altı önemli isimden mahrum çıkacak. Tedavileri devam eden Novak, Gustavo ve İrfan Can, sakatlıktan çıkan ancak tam hazır olmayan Mesut Özil, Slavia rövanşına saklanan Kim ile cezalı Ferdi bu zorlu maçta forma giymeyecek. “Eksiklerimiz var ancak sahaya 11 kişi çıkacağız” diyen teknik direktör İsmail Kartal, “Bahanelere sığınmıyoruz. Giresun’un ardından Hatay’ı da yenip seri yakalamak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Bu zorlu maçta en önemli güçlerinin taraftar olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, Kadıköy’deki protestolara da dikkat çekerek, “Taraftarımızdan bize destek olmalarını istiyorum. Hatay karşısında onlara çok ihtiyacımız var. Bu süreci ancak birlik olursak aşarız. Skor ne olursa olsun maç boyunca bizimle olsunlar” diye konuştu. Kartal, takım oyununda gelişme kaydettiklerini belirtirken, “Tribünün de desteği olursa zoru kolaya çevirerek kazanırız” dedi.

HAZIR OL ÇAĞATAY!

İsmail Kartal, sol bekte yaşanan krizi çözmek için Çağtay Kurukalıp’a sarıldı. Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen ancak forma şansı bulamayan 19 yaşındaki savunmacı idmanda as takımda oynadı. Kartal, Çağtay’a bugün şans verebilir.

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