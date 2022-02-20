İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken, teknik direktör Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi.
GALİBİYETE HASRET KALDI
Hull City, maçın 26. dakikasında Marcus Forss’ın gölüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibi 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık vererek durumu 1-1’e getirdi. 1-1 biten sonucun ardından Hull City, galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.
6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Şota Arveladze takımın başında çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alırken 2’de beraberlik aldı. Bir türlü istenilen performansı yakalamayan Hull City’de çözüm arayışına girildi.
6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
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