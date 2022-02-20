Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberlerinde yeni gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle sahalara dönüşünün nisan ayını bulması beklenen Mbaye Diagne'nin sözleşmesi, ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açabilmek için feshedilmişti. Yeni sezonda tekrar sarı kırmızılılar ile anlaşması beklenen yıldız futbolcu için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

WESTBROMWICH DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği West Bromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde, Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.

Nisan ayında sahalara geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray'da 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaparak beklentilerin altında kalmıştı. (Takvim)

Galatasaray sözleşmesini feshetmişti! Mbaye Diagne spor ayakkabı dükkanı açtı Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde sözleşmesini geçici olarak feshettiği Mbaye Diagne, ülkesine dönerek iş hayatına atıldı. Ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açan Senegalli golcü, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.