Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Luiz Adriano ve 59'uncu dakikada Fernando Martins kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 88'inci dakikada Rahman Buğra Çağıran attı.

Alınan yenilgi ile birlikte Malatyaspor'un galibiyet hasreti 15 maça çıkarken, karşılaşmanın hemen başında ev sahibi ekip, maaşlarını alamadıkları için yönetimi protesto etmek için 20 saniye hareketsiz durdu.

"AKLIMDA ARGO KELİMELER VAR"

Malatyaspor'un tek golünün sahibi Buğra Çağıran, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çağıran, "Bu zamana kadar hep polyannacılık yaptım. İçerde kan ağlasak bile dışarıda bunu belli etmemeye çalıştık. Konuşurken ne dertler var bizimki devede kulak kalır. Gerçekten de öyle. Artık ben çözemiyorum. Kendi aklımda argo kelimeler var, burada konuşamıyoruz. Maça dönelim. Maça sonradan girdim bir gol attım. Yetmedi. Gönül isterdi ki yeteydi. Herkes yeterliliği göstereydi. Oyuncular dışında konuşuyorum. Bu kadar. Allah herkesin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI SÖYLERKEN UTANIYORUM"

"Bu sezon başından beri süregelen bir şey" diyen Çağıran, "Kendi adıma konuşayım. Hafta içi son 2 antrenmana çıkmadık. Bu kadar zor şartlarda kafa ancak bu kadar kaldırırdı. Bunları söylerken utanıyorum. Çünkü evlerinde bizleri izleyen küçük çocuklar, Malatyalılar var. Ailelerimiz var" dedi.

Çağıran, "Adam çıkıp yüzüme tükürebilir. Bunda da hakkı var yani. Futbolcusun oynuyorsun. Ama işin iç yüzü öyle değil. Kenarda neredeyse ağlayacaktım. İnşallah süreci düzeltiriz. Bindik bir dalgaya gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor futbolcularından görülmemiş protesto! Kimse ne olduğunu anlamadı Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’la karşılaşan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların protestoları dikkat çekti. Hakemin ilk düdüğü çalmasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyen futbolculara, Antalyaspor tarafından da destek geldi. Protestonun sebebi henüz net olarak bilinmezken, maaş konusuyla ilgili olduğu söylentileri ağırlık kazandı.