Türkiye Gazetesi

Sezona yeni transferlerle başlayan Gema Polimer Şile Yıldızspor, evinden galibiyetle ayrıldı. Ligde 8. sırada yer alan Kuşadasıspor ile karşılaşan Şile Yıldız 3 gol ile evinde yenilmedi.

Şile puanını 39'a yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

Dakika 44'de Raşit Sevindir'in golü ile 1-0 öne geçen takım 2. golü 57. dakikada usta golcü Gökhan Aydaş ile buldu. 3. gol de 83. dakikada Berat Vardal'dan geldi.

Kuşadasıspor 90+4'de Ali Öztürk ile maçı 3-1 yaptı.

TFF 3. LİG'DE TOPLU SONUÇ

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

İskenderunspor-Bayrampaşa: 2-2

Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1

3. Grup

Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0

Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1

Ceyhanspor-Modafen: 0-2

İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0

Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3