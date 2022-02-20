Yeşil sahalarda ender görülecek gol Elazığ'da kaydedildi. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Elazığ Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü futbol sahalarında nadir rastlanan cinsten.
Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu ve bu görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Futbol sahalarında nadir görülen gol, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.
Sosyal medya bu penaltıyı konuşuyor! İzlenme rekorları kırıyor Sosyal medyada paylaşılan penaltı atışı viral oldu. Kısa süre içinde 5.5 milyon kez tıklanan video, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Brezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley, kullandığı penaltı vuruşuyla adeta sosyal medyayı salladı. Chelsea forması giyen Jorginho'nun penaltı atışlarına özenerek vuruş yapmak isteyen Wesley, hakemin düdüğünü çalmasının ardından 15 saniye boyunca topa yavaş yavaş koşarak vuruşunu yaptı. Kalecinin şutu kurtarmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Wesley, sosyal medyanın diline düştü. Binlerce yorum üst üste geldi.