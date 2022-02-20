Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Karadeniz devi, kazanması halinde en yakın rakibi Konyaspor’la puan farkını 14’e çıkartacak.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karadeniz ekibi zorlu Alanyaspor deplasmanında 5. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nwakaeme farkı ikiye çıkardı.

İLK YARIDA GOL YAĞMURU

36. dakikada Cornelius ile farkı 3’e çıkaran bordo mavililer 39. Dakikada da Dorukhan ile farkı 4’e çıkardı.

Trabzonspor'da 2 oyuncu korona oldu Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor’un 34 yaşındaki yıldızı Marek Hamsik’e çılgın teklif! Trabzonspor’daki performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Marek Hamsik için Suudi Arabistan’dan teklif geldiği ortaya çıktı. Adını açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, 34 yaşındaki yıldız isim için Trabzonspor’a 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Trabzonspor, Avrupa'nın da en iyileri arasında Konya galibiyetiyle ligde rakipleriyle arayı iyice açan bordo mavili takım, 2,4 puan ortalamasıyla Avrupa’nın birçok lider ekibini geride bırakmayı başardı