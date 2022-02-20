Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada tribünlerin büyük bir kısmı dolarken, taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmayı izlemek için stadyuma giremeyen iki taraftarın ekranlara yansıyan görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

SPİKER ŞAŞTI KALDI

İki Alanyaspor taraftarı stadyuma giremeyince çözümü dışarıda bulunan ağaca tırmanmakta buldu. Yüksek bir ağaca tırmanarak maçı izlemeye çalışan bu iki taraftarın görüntüsü maç esnasında gösterilince sosyal medyada adeta viral oldu.

Maçın spikeri ekranlara bu görüntünün gelmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Çok tehlikeli bir olay olduğunu belirten spiker olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Alanyaspor Trabzonspor maçında gol yağmuru! Karadeniz ekibi fırtına gibi esti Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. Haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısında peş peşe bulduğu gollerle 4-0 öne geçen Karadeniz ekibi şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.