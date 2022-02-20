Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.

Trabzonspor'da 2 oyuncu korona oldu Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.