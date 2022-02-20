Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil korona oldu
20.02.2022 - 18:37 | Son Güncelleme: 20.02.2022 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
Etiketler : Mehmet Sepil,korona,haberler,
827664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/827664.aspx
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