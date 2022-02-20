Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Hatayspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci maçını kazandı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor mücadelesinden 2-1’lik galibiyetle ayrılmış, bu müsabakada goller Enner Valencia ve Dimitrios Pelkas’tan gelmişti.

Fenerbahçe, ligin 26. haftasında ise Hatayspor’u Serdar Dursun’un 67 ve 81. dakikalarda attığı iki penaltı golüyle 2-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Munir’de kaldı.

22. dakikada Çağtay’ın geri pasında araya giren El Kaabi’nin ceza sahası içine soldan girdikten sonra çaprazdan kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden topu aşırtmak isterken Altay meşin yuvarlağı çeldi. Altay pozisyonun devamında topu taca gönderdi.

35. dakikada Arda Güler’in ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

37. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Marcel Tisserand’ın vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Diego Rossi'nin ceza yayının sağ taraftan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin yerden pasında ceza sahası içinde El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Serdar Dursun’un sağ kanattan ortasında arka direkte Mergim Berisha meşin yuvarlağı Miha Zajc’a indirdi. Zajc’ın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

60. dakikada Lobjanidze’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde El Kaabi’nin boş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada kaleci Munir’in uzaklaştırdığı topu alan Miguel Crespa ceza sahası içinde El Kaabi’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun meşin yuvarlağı kaleci Munir’in sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

72. dakikada Sackey’in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Serdar Dursun’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

76. dakikada Çağtay’ın kafa ile geri pasında Lobjanidze araya girerek topu kontrol etti. Kahraba’nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

79. dakikada Sackey, ceza sahası içinde kaleci Munir’e geri pas verdi. Munir’in ayağından seken topta araya giren Serdar Dursun, kaleci Munir tarafından düşürülürken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Munir’in sağından ağlara gönderdi. 2-0

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