Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Domagoj Vida yuvada kalıyor. Altay maçında attığı golle takımına üç puanı kazandıran Hırvat stoper, sahadaki oyuna isyan eden görüntüsüyle taraftarın da takdirini topluyor. Yıllık 3,5 milyon avroluk ücretiyle kadro dışı konumda bulunan Ljajic’in (4,2 milyon avro) ardından en yüksek ücret alan isim olan Vida, yeni kontrat konusunda yönetimle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Hırvat stoperin alacağı yeni ücretin şu andakinden yaklaşık yüzde 50 daha az olacağı öğrenildi. Öte yandan Vida’ya hem Avrupa’dan hem de Arap ülkelerinden teklifler olduğu biliniyor. Başarılı stoper ise ailesiyle Türkiye’de çok mutlu. İstanbul’da çocuklarıyla kurduğu düzenin bozulmasını istemeyen 32 yaşındaki oyuncunun, kendisine gelen tekliflere rağmen Beşiktaş formasını iki yıl daha giymek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

EN GOLCÜ STOPER

Domagoj Vida, Süper Lig’e geldiği Ocak 2018’den bu yana 17 golle en golcü stoper durumunda. Bu sezon ilk defa ağları sarsan Hırvat stoper, bundan önceki golünü 15 Mayıs 2021’de Göztepe’ye atmıştı. Altay maçında ağları havalandıran Vida, 280 gün sonra gol sevinci yaşadı.

SİVAS’A GÖTÜRÜLMEDİ

Sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyen Pjanic’ten gelen haberler kötü. Boşnak yıldızın arka baldırındaki kanamanın ciddi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında da takımdaki yerini alamayacak.

Kartal 3 maç sonra kazandı: Beşiktaş'a galibiyet için 1 gol yetti Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Başkan Çebi, Vida-Larin krizine el koydu: İmzayı hak edin! Yıllık 2 milyon avro üzerinde ücret isteyen iki oyuncunun motivasyonunu düşünen Çebi, “İstediğiniz rakamları hak ederseniz sezon sonu imzaları atarız” dedi, konu kapandı.