Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde kazanmayı unutan Galatasaray, kötü gidişatı Göztepe deplasmanında durdurmayı hedefliyor. Beşi Torrent yönetiminde son altı maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar İzmir’de yeni bir sayfa açma niyetinde. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Galatasaray’ın artık tek düşüncesi bir an önce düşme hattından uzaklaşmak. Puan sıralamasında doğrudan rakibi olan renktaşını gözüne kestiren Aslan’da kritik mücadele öncesi bütün hesaplar galibiyete yönelik yapıldı.

MUSLERA KADRODA

Teknik Direktör Domenec Torrent, Göztepe maçı öncesi ilginç kararlara imza attı. Son haftalarda Olimpiu Morutan’ın performansından memnun olmayan İspanyol teknik adam, Alparslan Öztürk ve Arda Turan ile birlikte Rumen yıldızı da İzmir’e götürmedi. Galatasaray’a transfer olduktan sonra ilk defa kesik yiyen Olimpiu Morutan, bu sezon ilk on birde çıktığı 16 maçta 3 gol, 5 asistle 8 gole katkı yaptı. Aylardır sakat olan Muslera ise kafilede yer aldı. Ancak kaleyi Pena’nın koruması bekleniyor.

Eski Galatasaraylı futbolcudan çarpıcı paylaşım! Taraftarlar çıldırdı Galatasaray’ın ligdeki kötü gidişatı devam ederken, bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleten eski futbolcu Yalçın Ayhan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayhan yaptığı paylaşımda, "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" açıklamasında bulundu. Eski futbolcunun bu paylaşımı üzerine Galatasaray taraftarından üst üste tepkiler geldi.

Galatasaray’dan kovulmuştu! Igor Tudor'un akıl almaz taktiği İtalya’da gündem oldu Galatasaray’dan kovulan ve İtalyan kulüp Hellas Verona’nın başına geçen Igor Tudor, Roma’yla oynanan maçta ilk göldeki duran top taktiği İtalya basınından övgüler aldı. Çalışılmış ve sıra dışı bir organizasyonla öne geçen Verona, üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 2-2 biterken, İtalya basınından Tudor’a övgüler yağdırıldı. Galatasaray’da çalıştığı dönemde sürekli eleştirilen Tudor, sarı-kırmızılı takımın başında 34 maça çıkmış ve 19 galibiyet almıştı.