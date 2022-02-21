Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de şampiyonluk için âdeta gün sayan Trabzonspor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Francesco Farioli yönetiminde son haftalarda aldığı iyi skorlarla dikkat çeken ve İtalyan hocayla hiç yenilmeyen Alanyaspor’u deplasmanda 4-0’lık skorla mağlup etti. Yenilmeme serisini 10 maça çıkaran Abdullah Avcı’nın takımına üç puanı Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan’ın golleri getirdi.

MARAFONA'NIN HATALARI

Maça oldukça iyi başlayan misafir ekip gol perdesini henüz 9’da Nijeryalı yıldızı Nwakaeme ile açtı. Savunmadan çıkarken kaybedilen topu iyi değerlendiren yıldız oyuncu gollerine bir yenisini daha ekledi: 1-0. Karşılaşmanın 27. dakikasında bir defa daha sahne alan Nwakaeme, Cornelius’un kaleciden seken topunu iyi takip etti ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golüne imza attı: 2-0.

EDUARDO PENALTI KAÇIRDI

Bu golün ardından direnci düşen Alanyaspor savunmada açıklar verirken, Danimarkalı golcü Cornelius, 36’da çaprazdan çıkardığı şutla farkı üçe çıkardı: 3-0. Üç dakika sonra köşe vuruşundan gelen topu iyi takip eden Dorukhan dördüncü gole imza atarken, ilk yarı bu skorla sona erdi: 4-0. Ev sahibi 67’de Eduardo ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyince, bordo mavililer zor deplasmanda rahat kazandı.

SKOR DA OYUN DA MUTLULUK VERİCİ

Trabzonspor'da büyük başarılara imza atan ve kazanmaya devam eden Abdullah Avcı farklı Alanyaspor galibiyetini yorumladı. Alanyaspor'u transferleri, oyunu ve satıp aldığı oyunculara göre oluşturduğu kültür sebebiyle kutlayan Avcı maç için "Bazen skor alırsın, oyun seni memnun etmez ama hem skor hem de çalıştıklarımızın karşılığını almak mutlu etti. Sahanın bütününde harika bir Trabzonspor vardı. Rakibi hiç devreye sokmadık. 4 tane attık, 4 tane de net kaçırdık" diye konuştu.

DAHA FAZLASINI...

Avcı şampiyonluk konusunda da "Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak, daha şiddetli koşular yaparak, daha iyi savunma yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attık. Galibiyeti Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz. Cuma günü Kayseri ile lig, Salı günü de kupada Antalya ile maçımız var. Taraftardan tribünleri doldurmalarını rica ediyorum" dedi.

BİR GOL BİR ASİST

Bordo mavililerin sezon başı transferlerinden olan Dorukhan Toköz, ilk golünü Alanyaspor deplasmanında attı. Bir maç önce Kasımpaşa mücadelesinde asist yapan Toköz, ayrıca Nwakaeme'nin ilk golünde de pası veren isimdi.

CORNELIUS'TAN MESAJ

Trabzonspor'da 12 gole ulaşan Cornelius, Alanya karşısında çalıştıkları her şeyi uyguladıklarını belirtirken Gol Krallığı konusunda ise "Asıl hedefim şampiyonluk ama mümkün olursa ona da ulaşmak isterim" dedi.