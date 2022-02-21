Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de gözler yeni yayın ihalesine çevrilmiş durumda. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede sona gelindi. Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri ile 15 teklifte bulunmuştu.

SAAT 11.00’DE ÖNERİLER AÇILACAK

Verilen öneriler, bugün saat 11.00’de noter huzurunda açılacak ve kritik karar için görüşmeler gerçekleşecek. İhaleye 14 firma katılırken 15 öneri sunuldu. Ancak sunulan bu önerilerin hiçbirinin 2 milyar lirayı aşmadığı ve kulüpleri tatmin etmediği belirtildi. İhale Komisyonu’na sunulan yeni revize teklifler üzerinde bugün yeni bir çalışma başlatılacak. Kulüplerin beklentisini karşılayan bir teklif varsa sorun kalmayacak. Aksi durumda ise çeşitli senaryolar ortaya çıkacak.

SÜPER LİG TV MODELİ DE TARTIŞILACAK

Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, yeni bir revizyon süresi verebilecek ya da beklentilere yakın bir şirket varsa pazarlık yapabilecek. Gelen teklifler üzerinden herhangi bir beklenti oluşmazsa ihale iptal edilerek tekrarlanacak.

Yayın Hakları İhalesi Komisyonunun önünde duran diğer bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli. Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

TEKLİFLER BELLİ OLDU

Tüm yayın hakları için Saran Group ve Digitürk teklif verdi. Saran, yıllık 100 milyon dolar + gelir paylaşımı modeli önerirken, mevcut yayıncı beINSports ise, bir kısmı TL olmak üzere 146 milyon dolara tekabül eden bir teklif sundu.

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