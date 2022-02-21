Türkiye Gazetesi

Belçika PRO Lig'in 28'inci haftasında Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasındaki mücadele izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Galatasaray'dan kiralık olarak Sporting Charleroi'ya gönderilen 22 yaşındaki Valentine Ozornwafor adeta ölümden döndü.

İKİ KEZ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Maça ilk 11'de başlayan genç futbolcu, karşılaşmanın 46'ncı dakikasında rakip oyuncu Dante Vanzeir ile ikili mücadeleye girdi. Vanzeir, Ozornwafor'un boynuna yumruk attı. Nijeryalı oyuncu, yediği yumrukla baygınlık geçirdi ve iki kez bilincini kaybetti.

Sahayı sedyeyle terk eden ve apar topar hastaneye kaldırılan Valentine Ozornwafor'a yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu ve gözlem altında kalacağı duyuruldu.

Genç stoper, aldığı darbe sonrası iki kez bilincini kaybetti

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmacımız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açıldı. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak" mesajı herkesi rahatlattı.

Valentine Ozornwafor'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır)

Galatasaray'da Morutan'a kesik Büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu, İspanyol teknik adamın gözüne giremedi. Morutan ilk defa kadroya alınmadı

Galatasaray’dan Fenerbahçe kalesine gol yağmuru! Genç futbolcudan olay gönderme Elit U17 Ligi 1. Grup 16. Hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray’a 5-0 skorla mağlup oldu. Maçta 3 gol atan Galatasaray’ın genç yeteneği Beknaz, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı.