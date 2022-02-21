Türkiye Gazetesi

Guatemala’da oynana bir futbol karşılaşmasında yaşanan ilginç olay, herkesi hayrete düşürdü. Sahaya giren 2 metrelik dev yılan herkese korku dolu anlar yaşattı. Yılanın sahaya nasıl girdiği ise halen çözülemedi.

SAHAYA YILAN GİRDİ

Müsabakanın 80’inci dakikasında sahada yılan olduğu fark edildi. Dev yılanı fark eden futbolcular etrafa kaçışırken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

2 METRE UZUNLUĞUNDA

Görevliler tarafından müdahale edilen yılanın 2 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Dışarı çıkarılan yılan yaşam alanına tekrardan geri salındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görevlilerin zor koşullarda yakalayıp sahadan çıkarttığı yılan korku dolu anlar yaşatırken, sahadan paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

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