Türkiye Gazetesi

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ve yerine Domenec Torrent’i getiren Galatasaray, yeni bir planlamaya gidiyor. Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına başlayan yönetim, bazı oyuncuları gözden çıkardı bile.

PERFORMANSINI BEĞENMİYOR

Geldiğinden beri galibiyet alamayan İspanyol hoca, gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Torrent, Fatih Terim döneminde transfer edilen sol bek Patrick van Aanholt'un performansını beğenmeyerek takımdan gönderilmesini istedi.

TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR

Hollandalı sol bekin performansını yeterli bulmayan Torrent, yeni sol bek arayışına geçti. 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR

Sezon başında Crystal Palace'tan bedelsiz olarak transfer edilen Van Aanholt, bu sezon 33 karşılaşmada süre aldı. 1 gol ve 3 asistle oynayan Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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