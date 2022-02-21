Türkiye Gazetesi

Galatasaray’dan olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim, eski ekibiyle birlikte yemekte buluştu. Yemektn paylaşılan kareler ise sosyal medyada gündem oldu.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Yemeğe katılan isimler ise Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin oldu.

YAŞLANMIŞ VE ÇÖKMÜŞ

Fatih Terim ile fotoğraf çektiren üç isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Galatasaray taraftarları ise paylaşımlara deneyimli hocanın yaşlanmış ve çökmüş olduğu yorumlarında bulundu.

Mert Çetin-Fatih Terim

Şükrü Hanedar-Fatih Terim

Necati Ateş-Fatih Terim

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