Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nda istifa depremi yaşandı. Kulüp Başkanı Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettikleri bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURULDU

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus ekibinin sezona büyük umutlarla başladığı ifade edildi.

Başkan Kırbıyık'ın fedakarlıklarına rağmen takımın beklenen başarıyı gösteremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız sağlık sorunları ve işerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığıyla istifasını göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak 4 arkadaşımızın daha istifaları söz konusu oldu. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Kırbıyık ve diğer arkadaşlarımızın istifaları kabul edilmiştir."

Son dakika - Çaykur Rizespor'dan ayrılık haberi! Hamza Hamzaoğlu istifa etti Ligde düşme hattından bir türlü kurtulamayan Çaykur Rizespor’da sıcak gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Deneyimli hoca dün akşamki Başakşehir maçından sonra yaptığı konuşmada ayrılık mesajını vermişti.

Galatasaray'da istifa depremi: Köksal Ünlü de bıraktı Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa ettiğini duyurdu. Ünlü'nün, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe gelecek Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in cuma günü istifasını açıklayacağı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Bununla birlikte, yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.