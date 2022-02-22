Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Futbolun gerçekten ne kadar dinamik, her an değişime açık olduğunu dün gece bir kere daha yaşadık. Galatasaray belki de sezonun kendisi için en kritik 90 dakikasına üçüncü dakikada bulduğu golle 1-0 önde başladı. Ancak sonra Göztepe 80’e kadar oyunun tek hâkimiydi. Son bölümde Gomis’in oyuna girmesinin ardından bütün riskleri alan Cimbom belki de sezonun en kötü futboluyla galibiyet hasretini bitirdi: 3-2.

VAR DAMGA VURDU

İkisi de düşme korkusu yaşıyordu. Karşılaşmada dört penaltı oldu, bir penaltı da iptal edildi, VAR geceye damga vurdu. Torrent yaptığı tartışmalı tercihlere rağmen G.Saray kariyerindeki altıncı maçta galibiyetle tanıştı. İspanyol teknik adamın Morutan’ı İstanbul’da bırakması, Babel’i on bire yazması, etkisiz orta saha kurgusu derken son dakikalarda bütün gücüyle saldıran Aslan zor da olsa üç puanı alan taraf oldu.

PENALTI DÜELLOSU

Nelsson henüz 3. dakikada ağları buldu: 1-0. Maestro’nun öğrencileri sonrasında müthiş yüklendi. 45’te Taylan’ın eli sonrası kazanılan penaltıyı Ndiaye gole çevirdi: 1-1. 70’te bu sefer Ömer’in müdahalesiyle beyaz noktaya gelen Nidaye takımını öne geçirdi: 2-1. 87’de Aslan’ın kazandığı penaltıda Gomis skora denge getirdi: 2-2. 90+9’da yine Arda Kardeşler penaltı dediği anda Gomis üç puanı getiren vuruşu yaptı: 3-2.

GOMIS: GALATASARAY AŞIKLARINA HEDİYEMDİR

G.Saray'a ara transferde geri dönen Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takımdaki ikinci dönemine bıraktığı yerden başladı. İlk döneminde son golünü İzmir'de Göztepe'ye penaltıdan atan Fransız futbolcu dün de ikinci döneminin ilk golünü aynı takıma karşı iki penaltıyla buldu. Futbolcu ikinci golünden sonra meşhur Aslan yürüyüşünü yaptı. "Bu maçta neler yapabileceğimizi ispatladık. Gol attığım için çok onur duyuyorum" diyen Gomis, "Kazandığımız zaferi, Omar'a armağan etmek istiyorum. Yaşadıklarından sonra tekrar sahaya dönmesi önemliydi. Galatasaray âşıkları için goller attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği yere taşımak istiyoruz" sözlerini kullandı.

İSPANYOL ÇALIŞTIRICI ALTINCI MAÇINDA KAZANDI

G.Saray'daki altıncı maçında ilk galibiyetini alan Teknik Direktör Domenec Torrent, "Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti" derken, "İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu anahtardı bence. Sistem değişikliği oyunculara güven verdi. Avrupa'da da VAR'ı getirdiler, işler iyice karıştı" sözlerini kullandı.

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