Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Arda Güler rüzgârı esiyor. Henüz 16 yaşında olan genç yetenek, ilk on birde çıktığı Hatay maçındaki performansıyla alkış aldı ama onu tanıyanlar için bu bir sürpriz değil. Aksine çok daha fazlasını yapabilir. Ki, Arda’nın da hedefi zaten bu. Yönetimin üzerine titrediği Arda’nın kahramanı Alex de Souza. Genç yetenek, sarı lacivertlilerin tarihinde, tribünlerin hasretle andığı efsane kaptan gibi iz bırakmak istiyor.

SEFERBERLİK İLANI

2019’da Gençlerbirliği’nden 200 bin lira bedelle transfer edilen Arda’nın gelişimi için bütün kulüp seferber olmuş durumda. Dereağzı’nda ev tutarak Arda’nın ailesini de İstanbul’a getiren sarı lacivertli kulüp, oyuncunun kaydını da Fenerbahçe Koleji’ne yaptırmıştı. Psikolojik destek verilen Arda Güler, ehliyeti olmadığı için antrenmanlara kulüp tarafından kendisine tahsis edilen şoförlü araçlar gidip geliyor.

BONSERVİS HAMLESİ

F.Bahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı lacivertli kulüp açıklamasında, “Rossi’nin sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır” ifadesini kullandı. Uruguaylı oyuncuya Brezilya’dan Internacional ve Flamengo’nun talip olduğu biliniyor.

BAŞKAN KOÇ'UN GÖZDESİ

Başkan Ali Koç’un düzenli olarak görüştüğü Arda’nın 2023’te bitecek sözleşmesi 4 yıl daha uzatılacak. Teknik heyetin üzerine titrediği, başta Mesut olmak üzere takımdaki yıldızların yakından ilgilendiği Arda, ‘örnek aldığım futbolcu’ dediği Alex gibi Fenerbahçe tarihine geçmek istiyor.

Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması Fenerbahçe, Diego Rossi ile sezon sonuna kadar kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Hatay'ı 2 golle geçti, Arda Güler mest etti Geçen hafta Giresunspor'u yenen sarı lacivertliler üst üste ikinci galibiyetini alarak moral depoladı. Arda'nın başlattığı atakta penaltı kazanan Fener, Serdar Dursun'un golüyle öne geçti. Serdar ikinci penaltıyı da kaçırmadı