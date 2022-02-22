Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Altay galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanmayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna sonuna kadar devam etmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, gelecek sezon da Önder Kraveli ile devam etmek istediğini açıklaması takıma olumlu yansıdı. Siyah beyazlılar ciddi eksiklere rağmen Altay karşısında bol pozisyona girdi ve üç puanın sahibi oldu. Önder Hoca'nın da öz güveni tavan yapmış durumda.

SONU KUPA OLSUN

Genç teknik adamın idmanlarda daha moralli olması sayesinde futbolcuların da sezona yeni başlamış gibi olmaları dikkat çekiyor. İkinci yarıda maç kaybetmeyen siyah beyazlılarda öncelikle amaç kalan maçlarda da bu istikrarı sürdürmek.Geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde olan siyah beyazlılarda bu başarının tekrar sağlanması için yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlenmiş durumda.

LARIN VE RIDVAN ZOR

Son oynanan Altay maçında sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Larin ve Rıdvan'ın, Sivas deplasmanına yetişmelerinin zor olduğu öğrenildi. Rosier ve Oğuzhan'ın sakatlıkları düzelirken, Pjanic ise kesin olarak forma giyemeyecek.

Beşiktaş yönetiminin, Karaveli için tavrı net Son üç maçta alınan üç beraberliğin ardından genç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler ise sezon sonuna kadar değişiklik istemiyor

Önder Karaveli'den eleştirilere ilginç tepki: Ne denirse yapıyorum! Takımın oyununda sıkıntılar olabildiğini ama hâlâ oyun olarak yenilmediklerini söyleyen Beşiktaş'ın teknik patronu, "Bana ne denirse onu yapıyorum" dedi.