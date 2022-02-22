Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe karşısında nefesleri kesen bir galibiyet aldı. 3'üncü dakikada öne geçen Galatasaray, 45+1 ve 70'inci dakikalarda Göztepe'nin penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 geriye düştü. 87'nci ve 90+9'uncu dakikalarda penaltılardan gol bulan deplasman ekibi, karşılaşmadan son anda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Tam 4 penaltının kullanıldığı karşılaşmadan Galatasaray'ın galibiyetle ayrılması ile taraftarlar büyük mutluluk yaşarken sosyal medya da adeta yıkıldı. Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SÜRPRİZ YORUM

6 haftalık galibiyet hasretini sona erdiren sarı kırmızılıların Instagram paylaşımına yapılan sürpriz yorum taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı olduğunu çok fazla belirtmeyen dünyaca ünlü yıldız, Aslan'ın sosyal medya hesabından maç ile ilgili yaptığı paylaşıma aslan ve alev emojileri bıraktı. Gündoğan'ın yorumu büyük beğeni aldı.

Bu yorum, bazı taraftarlar tarafından önümüzdeki sezon Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş mesajı olarak yorumlandı.

4 penaltılı maçta Galatasaray, Göztepe'yi devirdi Nelsson'la öne geçen Cimbom, Ndiaye'nin iki penaltı golüyle geri düştü. Ara transferde Cimbom'a geri dönen Bafetimbi Gomis iki penaltı golüyle Aslan'ı kâbustan uyandırdı.

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