Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'da 8'inci yılını dolduran Jan Vesely, Çek basınına samimi açıklamalarda bulundu. "Türkiye'deki takım tutkusu, Sırbistan'daki tutkudan daha fazla" diyen basketbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden Mesut Özil'e, İstanbul'daki yaşamından özel hayatına kadar merak edilen konulara değindi.

"TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİ"

Oğluyla oynadığı anlar dışında futbola ilgisi olmadığını belirten Vesely, "İstanbul bir futbol şehri. Türkiye bir futbol ülkesi. Bu kadar büyük kitlelere hitap eden kulüpleri başka ülkelerde bulamazsınız. Türkler, futbol fanatikleridir. Sadece Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. Biz basketbolcular bile çok ünlüyüz. Deplasman maçlarında bile nereye gidersek gidelim sarı lacivertli taraftarları görürüz. Fenerbahçeliler gerçek manada kulüpleri için yaşayan çok özel insanlar" dedi.

"TÜRKLER SIRPLARDAN DAHA TUTKULU"

"Türkiye'deki takım tutkusu, Sırbistan'daki tutkudan daha fazla" diyen Çek basketbolcu, "Partizan ve Kızıl Yıldız arasındaki rekabetle ilgili Sırp arkadaşlarıma takıldığımda bunu ciddiye almazlar. Ancak, Türkler bu konuda daha ciddi. Tuttukları takımla ilgili dalga geçilmesine dayanamazlar. Takımları onlar için çok şey demek. Yani demek istediğim, voleybol derbisini bile tam dolu salonda oynuyorlar. Tam bir çılgınlık" açıklamasında bulundu.

"EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU, FUTBOLDAN ÖNEMLİYDİ"

Vesely, "Elbette elde ettiğimiz başarıların da Fenerbahçelilerin basketbola bakış açısını açısını değiştirdi. Son yıllarda futbolcular kadar ünlü olduk. Bence yaşadığımız Euroleague şampiyonluğu, bazı Fenerbahçeliler için futbolda elde edecekleri başarıdan daha önemliydi" dedi. Mesut Özil'in tam bir basketbol hayranı olduğunu söyleyen 31 yaşındaki yıldız, "Bazı futbolcular maçlarımıza geliyorlar. Biz de bazen onların maçlarına gidiyoruz ama koronavirüs çıktığından bu yana gitme fırsatı bulamadım. Yakın zamanda tekrar gitmeyi düşünüyorum" dedi.

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"DERBİLER BAŞKA BİR SEVİYE"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilere değinen Vesely, "Derbiler, Şampiyonlar Ligi maçından bile çok daha fazlası! Basketboldaki derbiler bile çok ateşli. Özellikle, salon tam dolu olduğu zaman. Bizim salonumuz Galatasaray maçlarında yaklaşık 13 bin taraftara ev sahipliği yapıyor. Tam olarak futbol gibi değil ama herkes sürekli tezahürat yapar, 40 dakika boyunca baskı kurar. Gerçekten çok başka bir seviye!" değerlendirmesinde bulundu.

"BAZEN BENİ KAYIRIYORLAR"

"Türkiye'de beni kendilerinden biri olarak görüyorlar" diyen Vesely, başından geçen ilginç anlara değindi. "Bu daha çok ne kadar savaştığın ve ne kadar çok şey verdiğinle ilgili. Ayrıca, Fenerbahçe'de bu kadar uzun süre kalan çok az yabancı oyuncu var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bazen beni kayırdıkları durum oluyor. Restoranda veya resmi dairelerde. Geçen gün resmi bir dairede işim vardı. Sıra numarası aldım ve beklemeye başladım. Ardından biri geldi, "Jan, sen Fenerbahçelisin. Benimle gel" dedi. Çok uzun sürecek bir işi 3 dakikada halletti.

Ama bazen kötü durumlar da oluyor. İzin istemeden fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Bir gün çocuğumla caddede yürüyordum. Bebek arabasıyla giderken biri kolumdan tuttu ve direkt fotoğraf çekmeye çalıştı. Ben de 'Deli misin, ne yapıyorsun!' diye bağırdım. Çünkü, kolumdan tutunca bebek arabasının kontrolünü kaybettim ve tehlikeli bir şey olabilirdi. Ancak, adam umursamadı bile. Yine de bunlar çok az olan şeyler."

"2 HAFTA SONRA GERİ DÖNECEĞİM"

Sakatlığı ile ilgili bilgi veren Vesely, "Giderek sağlığıma kavuşuyorum. Önümde sahalara geri dönebilmek için 2 haftalık bir süreç daha var. Ağrının tamamen geçmesini istiyoruz ve risk almıyoruz" dedi. (Sporx)

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