Türkiye Gazetesi

Sezona Sergen Yalçın yönetiminde oldukça iddialı başlayan ancak hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, teknik direktör değişikliğine gitmişti. Yalçın'dan boşalan koltuğa oturan Önder Karaveli sezon sonuna kadar takımın başında kalacak gibi görünse de gelecek sezon için her şey belirsiz.

ÇEBİ'DEN SEÇİM HAZIRLIĞI

Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, hazırlıklar için kolları sıvadı. Bu sezon beklentilerin altında kalan takımı gelecek sene için yeniden şekillendirmek isteyen Çebi'nin kozu ise Mustafa Denizli.

Akşam'ın haberine göre; Sportif AŞ'de köklü bir değişime gitmeyi planlayan Çebi, futbolun başına Mustafa Denizli'yi getirmeyi planlıyor. Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig 'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcının sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurmak için kolları sıvayacağı iddia edildi.



13 Ocak'ta Altay'dan ayrılan Denizli, siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştırmıştı.

DENİZLİ FİKRE SICAK BAKIYOR

Denizli, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstlenecek. 72 yaşındaki Denizli, yeni hocayı da kendisi belirleyecek. 3 Büyükler'i şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli, artık takım elbiseyi giyerek kariyerini yönetim katında devam ettirmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş Vida'nın sözleşmesini uzatacak Yıllık 3,5 milyon avroluk ücretinde indirime gitmeye hazır olan 32 yaşındaki oyuncu iki yıl daha siyah beyazlı formayı giyecek

Kartal 3 maç sonra kazandı: Beşiktaş'a galibiyet için 1 gol yetti Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.