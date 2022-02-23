Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, önceki gün ‘6 puanlık maçta’ İzmir deplasmanında Göztepe’yi mağlup etti. Ancak sarı kırmızılı takımın aldığı 3-2 galibiyetten çok, oyuna sonradan girip attığı iki penaltı golüyle Galatasaray’ı zafere ulaştıran Fransız oyuncu dillerdeydi. Galatasaray’dan 2017-18 sezonu sonunda ayrılırken son golünü İzmir’de yine Göztepe’ye atan Gomis, 29 gole ulaşıp krallık tacını takarken takımını da şampiyonluğa taşımıştı. Yine İzmir deplasmanında 1.374 gün sonra sahne alan Gomis, bu defa da takımını dipten kurtaran adam oldu.

UZUN BİR YOLUMUZ VAR

Geldiği günden beri takım arkadaşlarına ağabeylik yapan 36 yaşındaki tecrübeli golcü, idmanlardaki hırsı ve enerjisiyle de herkese örnek oluyordu. Açığını kapatmak için idman sonraları ekstra çalışmalar yapan Gomis, özel kondisyoneri ve fizyoterapistiyle maçlara hazırlanıyordu. Gol sonraları kendisiyle özdeşleşen ‘Aslan Kral’ sevinciyle sahalara dönen Fransız oyuncu taraftarlara da “Yeniden başlıyoruz” mesajını gönderdi. Galatasaray’ı ayağa kaldırmak için taraftarlara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gomis “Önümüzde hâlâ uzun bir yol var” diyerek Rize maçında tribünlerin dolmasını istedi.

ŞİMDİ HEDEF RİZE

Galibiyet hasretini Göztepe deplasmanında aldığı üç puanla dindiren Galatasaray, Rize maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı kırmızılıların dünkü antrenmanında, İzmir’de ilk on birde sahaya çıkan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer isimler taktik idmanı gerçekleştirdi. Son maçın kadrosunda yer almayan Morutan, Alpaslan ve Arda da antrenmandaydı.

TORRENT'E TEPKİ DİNMİYOR

Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında çıktığı altıncı maçında nihayet galibiyet gördü. Ancak özellikle ilk yarıda oynanan etkisiz oyun sonrası İspanyol teknik adama olan tepkiler devam etti. Galatasaray taraftarları, sosyal medyadan Torrent’i yine istifaya çağırdı.

Galibiyete kayıtsız kalamadı: İlkay Gündoğan'dan Galatasaray yorumu Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yendiği karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların galibiyet paylaşımına aslan ve alev emojisi bıraktı. Yoruma kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

4 penaltılı maçta Galatasaray, Göztepe'yi devirdi Nelsson'la öne geçen Cimbom, Ndiaye'nin iki penaltı golüyle geri düştü. Ara transferde Cimbom'a geri dönen Bafetimbi Gomis iki penaltı golüyle Aslan'ı kâbustan uyandırdı.